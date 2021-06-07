Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо
Чемпионат мира по дзюдо. День 2. Видео трансляция
Следите за событиями мирового первенства на XSPORT
11:33
Следите за выступлением украинских спортсменов на ЧМ вместе с XSPORT / Фото - ukrainejudo.com
С 6-го по 13-е июня в Будапеште, Венгрия, пройдет 34-й чемпионат мира по дзюдо, в рамках которого будут разыграны 15 комплектов наград.
За медали в Венгрии будут бороться и 17 украинских спортсменов в личном и командном первенстве.
Телеканал и сайт XSPORT будут эксклюзивно транслировать главные схватки мирового первенства, начиная с 11:00 каждый день. Финальные противостояния намечены на 18:00.
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