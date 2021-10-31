Лига TMS из-за ситуации с коронавирусом в Украине перенесла чемпиона Европы
Федерация дзюдо Украины отменила два больших турнира
Причиной стала красная зона в областях, где должны были проводиться соревнования
31 октября 21:38
Федерация дзюдо Украины из-за ситуации с коронавирусом во Львовской и Днепропетровской областях отменила два турнира.
«В связи с тем, что в красной карантинной зоне находятся сейчас Львовская и Днепропетровская области, принято решение отменить два масштабных соревнования, которые были запланированы во Львове и Днепре.
Открытый всеукраинский турнир среди ветеранов «Кубок Львова» 26 ноября и Открытый Абсолютный Чемпионат Украины в Днепре 1 декабря».
Напомним, ранее стало известно, что Георгий Зантарая имеет мало шансов выступить на Олимпийских играх в Париже.
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