Обновление женской сборной и ожидания от нового олимпийского цикла. Первая часть интервью Виталия Дубровы

Тренер сборной Украины рассказал о положении дел в каждой весовой категории

Дарья Белодед / «Спартаковец». Фото Сергея Левицкого

Главный тренер сборной Украины Виталий Дуброва в интервью XSPORT подвел итоги олимпийского 2021 года и подробно рассказал нам о ситуации в каждой (!) весовой категории на новый олимпийский цикл. В первой части интервью речь пойдет о женском дзюдо.

«Это был олимпийский год. Конечно, самое яркое событие – бронза Дарьи Белодед на Олимпийских играх. У нас две Олимпиады были без медалей в дзюдо, в этот раз мы завоевали первую медаль в истории нашего женского дзюдо. Мы ждали эту награду. Конечно, хотелось получить две, очень близко к медали был Яков Хаммо, но, к сожалению, уступил в схватке за бронзу. Но у Яши в этом году был другой большой результат – он стал бронзовым призером чемпионата мира. В этом году с двух главных стартов мы имеем по медали. Хотелось бы лучше, но нужно понимать, какая сумасшедшая конкуренция в мировом дзюдо. В таких условиях каждая награда – на вес золота. Те медали, которые мы завоевали, дались нам очень непросто».

-48 кг

«В этой весовой категории выступала лидер нашей сборной – Дарья Белодед. Она добыла серебро на чемпионате Европы. В финале не смогла защитить свой титул чемпионки из-за травмы. На Олимпиаде – бронза. Сейчас она сменит весовую категорию. Наверное, это будет сразу 57 кг, а не 52. Даша уже вернулась к тренировкам, прошла подготовительный сбор в Турции. Думаю, что где-то в конце февраля или в начале марта мы увидим ее дебют в новой весовой категории.

Весовая категория до 48 кг, конечно, без Даши уже не будет такой мощной. У нас есть молодые девочки, которых будем рассматривать, пока не буду называть фамилии. Там у нас достаточно ровный состав. Большинство спортсменок – 2001-2002 годов рождения, у них еще пока нет больших достижений. Будем давать им возможности проявить себя на турнирах».

-52 кг

«Такая же ситуация у нас в категории до 52 кг. Есть два лидера: Ольга Кальницкая – чемпионка страны и Анна Сурова. Они будут между собой определять лидера категории. В прошлом сезоне, к сожалению, у нас не было олимпийской лицензии в этой весовой категории. У Анны Суровой были небольшие достижения: 7-е место на парижском Grand Slam, были награды с Кубков Европы, с Континентальных кубков, но этого оказалось мало, чтобы добыть олимпийскую лицензию».

Первое место Ольги Кальницкой на ЧУ-2021 / Фото: ФДУ

-57 кг

«Весовая категория до 57 кг. Как я уже говорил, в этом весе у нас, скорее всего, будет выступать Дарья Белодед. В прошлом олимпийском цикле первым номером была Мария Скорая из Запорожья. Ей также не удалось добыть олимпийскую лицензию. Было много стартов, была у нее бронза Grand Prix в Турции, но этого не хватило. В этой весовой категории была очень большая конкуренция. Сейчас пока продолжение ее спортивной карьеры находится под большим вопросом, ей 25 лет, чемпионат Украины она пропустила.

В этой категории также рассчитываем еще на трех молодых спортсменок: Анастасия Чижевская, Владислава Снитко и Ия Кучава. Это девушки 2002-2004 годов рождения. Они себя очень неплохо проявляли на кадетских, юниорских уровнях. Еще они могут год по юниорам выступать, Кучава – три года по юниорам еще может. Но это очень знаковая весовая категория, потому что она входит в командные соревнования. Необходимо завоевывать в ней лицензию, чтобы иметь возможность быть представленными на ОИ именно в командных соревнованиях».





-63 кг

«Категория до 63 кг. Тут у нас явный лидер – Анастасия Антипина. Она в этом году добыла бронзу на чемпионате Европы до 23 лет, стала чемпионкой Украины. В прошлом олимпийском цикле для нас этот вес также был проблемным – никто из девчонок даже не приближался к олимпийскому рейтингу. Тут боролась Юлия Гребеножко – серебряная призер чемпионата Украины. Ей уже 26 лет, она решила чуть больше сконцентрироваться на самбо, даже стала чемпионкой мира в этом видео спорта».

-70 кг

«Весовая категория до 70 кг. Тут у нас молодые спортсменки, на которых будем делать основные ставки. Наталья Чистякова, которая в этом году выиграла чемпионат Европы U-21, неплохо проявила себя и на взрослом уровне, хорошо боролась на командном чемпионате мира. Юлия Курченко – очень перспективная девушка 2003 года рождения, чемпионка Украины, неплохо боролась на невзрослых Кубках Европы, добыла несколько наград. Именно на этих двух девушек будем делать ставки в этом весе».

Юлия Курченко / Фото: ФДУ

-78 кг

«Весовая категория до 78 кг. Тут у нас была олимпийская лицензия, ее добыла Анастасия Турчин. Ей было очень непросто выбороть эту лицензию, у нее была травма, она пропустила первый год олимпийского отбора. Приходилось догонять, что было очень тяжело. На двух последних стартах ей удалось проявить свои наилучшие качества, собраться: она добыла бронзу на Grand Slam в Казани и стала пятой на чемпионате мира. На мировом первенстве победила действующую чемпионку Европы из Польши, но, к сожалению, проиграла на тот момент действующей чемпионке мира из Франции и за бронзу – другой чемпионке мира из Японии. На Олимпийских играх стала девятой. Насте 26 лет, она решила продолжить карьеру, несмотря на некоторые травмы. Будем надеяться, что ей удастся попасть на ее вторые Олимпийские игры.

В этой же категории у нас есть неплохой дублер – 17-летняя Лиза Литвиненко из Днепра. Она чемпионка Европы среди кадетов в весовой до 70 кг. Очень перспективная спортсменка, которая уже сменила категорию и даже уже имеет награду в этом весе – бронза чемпионата мира среди военнослужащих, была пятой на юниорском чемпионате мира. Думаю, именно эти две девушки будут конкурировать за олимпийскую лицензию. Категории 70 и 78 кг у нас достаточно неплохо укомплектованы, надеемся, что в них мы сможем добыть лицензии на Париж-2024».

Анастасия Турчин / Фото: Сергей Левицкий

+78 кг

«В весовой категории свыше 78 кг нашим лидером в прошлом цикле была Елизавета Каланина, она выступала на Олимпийских играх. В течение цикла она добыла две бронзы на чемпионатах Европы, но это непросто далось ей в плане здоровья. Была операция на коленном суставе – достаточно сложная операция, реабилитация после которой займет 9-12 месяцев. Возможно, увидим Лизу уже ближе к концу 2022 года.

Равноценной замены, к сожалению, у нас нет. Будем пробовать Руслану Булавину, возможно, юную Диану Семченко, которая еще выступает на кадетском уровне. Есть Кристина Гоман. Но, на мой взгляд, уровень этих спортсменок пока немного отстает от того уровня, на котором нужно быть, чтобы добыть олимпийскую лицензию».

Тренерские планы

«В первую очередь будем работать над весовыми категориями 57 и 70 кг, чтобы добыть лицензии, ну и над всеми остальными, конечно. У нас неплохие молодые спортсменки. Тренерский штаб женской сборной был усилен. Поменялся и главный тренер команды: Андрей Блошенко сменил Геннадия Белодеда, который ушел по личным обстоятельствам. Сейчас будем делать упор на большое количество специалистов, которые будут работать с женской сборной».

Вторую часть большого и содержательного интервью уже о ситуации в мужской команде, читайте на нашем сайте 31 декабря.