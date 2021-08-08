Участника Олимпиады-2008 убили в колонии на неподконтрольной территории Донецкой области

Дзюдоист Сотников отбывал наказание за убийство человека





Евгений Сотников

6 августа в колонии на неподконтрольной Украине территории Донецкой области убили трех человек, среди которых 40-летний дзюдоист Евгений Сотников. Об этом сообщила советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаева.







Сотников в 2009 году был пожизненно осужден за убийство 18-летнего парня в одном из кафе Запорожья. Затем приговор изменили на 15 лет лишения свободы.

В дзюдо Сотников был бронзовым призером чемпионата мира-2003 в Осаке, чемпионата Европы-2008 в Лиссабоне в весе свыше 100 кг. Участвовал в Олимпийских играх-2008 в Пекине, где проиграл в первой же схватке.

Также погибший был серебряным призером чемпионата мира по боевому самбо в Астане в 2005 году.