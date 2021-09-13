Белодед: «В Украине слабый уровень дзюдо»
Украина завоевала четыре медали на молодежном чемпионате Европы по дзюдо
В общекомандном зачете команда заняла шестое место
13 сентября 14:11
Наталья Чистякова / Фото - FacebookВ Люксембурге завершился чемпионат Европы среди молодежи по дзюдо. Украинская сборная завоевала 4 медали – 1 золото и 3 бронзы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.
Украину на турнире представляли 15 спортсменов. Золотую медаль домой привезла Наталья Чистякова (до 70 кг), бронзовые награды в активе Олега Вередиба (до 60 кг), Евгения Гончарко (до 66 кг) и Владислава Казимирова (до 66 кг).
В общекомандном зачете Украина заняла 6-ю позицию. По количеству медалей наша команда повторила результат прошлогоднего континентального первенства. Больше наград украинские дзюдоисты завоевали в 2014 году – пять.
А тем временем бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоистка Дарья Белодед опубликовала новую серию снимков, чем в очередной раз закрепила свое звание одной из самых красивых спортсменок мира.