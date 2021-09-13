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Украина завоевала четыре медали на молодежном чемпионате Европы по дзюдо

В общекомандном зачете команда заняла шестое место
Дзюдо
13 сентября 14:11
Украина завоевала четыре медали на молодежном чемпионате Европы по дзюдо
Наталья Чистякова / Фото - Facebook
В Люксембурге завершился чемпионат Европы среди молодежи по дзюдо. Украинская сборная завоевала 4 медали – 1 золото и 3 бронзы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

Украину на турнире представляли 15 спортсменов. Золотую медаль домой привезла Наталья Чистякова (до 70 кг), бронзовые награды в активе Олега Вередиба (до 60 кг), Евгения Гончарко (до 66 кг) и Владислава Казимирова (до 66 кг).

В общекомандном зачете Украина заняла 6-ю позицию. По количеству медалей наша команда повторила результат прошлогоднего континентального первенства. Больше наград украинские дзюдоисты завоевали в 2014 году – пять.

А тем временем бронзовый призер Олимпийских игр в Токио дзюдоистка Дарья Белодед опубликовала новую серию снимков, чем в очередной раз закрепила свое звание одной из самых красивых спортсменок мира.
Владимир Кириченко
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