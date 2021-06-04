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Конфликт в украинской команде Natus Vincere по Dota 2 – ушли двое игроков

Natus Vincere – один из самых успешных киберспортивных клубов не только в Украине, но и во всем мире
Киберспорт
19:23
Конфликт в украинской команде Natus Vincere по Dota 2 – ушли двое игроков

Natus Vincere – один из самых успешных киберспортивных клубов не только в Украине, но и во всем мире. Команды по разным дисциплинам выиграли множество престижных турниров, заработав на этом миллионы долларов. Особенно выделялся состав по Dota 2. Смотря на прогнозы дота 2, можно было видеть, что болельщики и аналитики верят в команду. Однако в последнее время дела у данного коллектива шли не очень гладко.

Интриги, скандалы, замены

В конце мая стало известно, что команду покинут два игрока. Так, было принято решение распрощаться с лидером Богданом Iceberg Василенко и саппортом Андреем ALWAYSWANNAFLY Бондаренко. Если второй ушел тихо и поблагодарил команду за время, проведенное вместе, то вот первый принялся вещать о том, что происходило в коллективе. На стримах он не очень хорошо отзывался о своей прошлой организации и составе.

По словам Василенко, в команде были определенные разногласия. Начались они во время игры против Team Spirit. В какой-то момент игроки перестали коммуницировать между собой. После этого члены команды стали обвинять друг друга в поражениях и прочих проблемах. Естественно, говорить о здоровой атмосфере в коллективе было нельзя. Игрок считает, что в конфликте виноваты все члены состава.

Iceberg также заявил, что рад такому исходу событий. По его признанию, после кика из команды он стал чувствовать себя лучше. Василенко сам хотел покинуть команду, но также добавил, что его товарищи даже не предупредили о том, что игрока собираются выгонять. Это оставило неприятный осадок.

Василенко мог покинуть Na'Vi еще за несколько месяцев до исключения из команды, однако у него были амбиции, вера в коллектив – и он остался. Время шло, но ожидания не оправдались.

Операционный директор Natus Vincere Алексей Кучеров назвал причину замен в составе. По словам руководителя организации, атмосферу в коллективе нельзя было назвать дружелюбной и продуктивной. После обсуждения стало понятно, что в таком виде дальше команда существовать не может. Поэтому с Василенко и Бондаренко было принято решение распрощаться.

Кто пришел на замену?

Места этих двух игроков заняли киберспортсмены из AS Monaco Gambit – Владимир No[o]ne Миненко и Акбар SoNNeiko Бутаев. Их предыдущий коллектив имел слот на турнир серии Мейджор, который сейчас проходит в Киеве, однако парни решили перейти в Natus Vincere.

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