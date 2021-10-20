Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция

Лига чемпионов. «Барселона» – «Динамо». Онлайн трансляция
19:45
Противостояние по кикбоксингу между бойцами Украины и Иордании состоится в киевском спорткомплексе КНУБА уже 6 ноября. Сильнейшие команды своих стран сойдутся в поединке и, таким образом, определятся чемпионы в разных весовых категориях.
В рамках события пройдет 11 боёв между сборными Иордании и Украины по К-1, а также определится победитель в категории «Лучший поединок вечера». В каждом бою будет 3 раунда по 3 минуты.Трансляцию боев смотрите в прямом эфире на платформах XSPORT 6 ноября, начиная с 19:00. Трансляция будет доступна в плеере в этой новости.
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