Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция

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Противостояние по кикбоксингу между бойцами Украины и Иордании состоится в киевском спорткомплексе КНУБА уже 6 ноября. Сильнейшие команды своих стран сойдутся в поединке и, таким образом, определятся чемпионы в разных весовых категориях.

В рамках события пройдет 11 боёв между сборными Иордании и Украины по К-1, а также определится победитель в категории «Лучший поединок вечера». В каждом бою будет 3 раунда по 3 минуты.