Адесанья хочет, чтобы оценки судей озвучивали после каждого раунда
Адесанья готов выйти в октагон с победителем пары Тилл – Веттори
Чемпион UFC намерен дать шанс своим соперникам
15:58
Исраэль Адесанья / Фото - TwitterЧемпион UFC в среднем дивизионе новозеландец Исраэль Адесанья (20-1) сообщил, что в следующем поединке может сразится с победителем поединка между топовым британцем Дарреном Тиллом (18-3) может стать и итальянцем Марвином Веттори (14-4).
Цитирует Адесанью middleeasy.com.
«Даррен Тилл? Определенно, если он победи Марвина, он получит титульный бой. Что касается Веттори, то все зависит от того, как он победит в их поединке. Тем более у нас есть предыстория. Марвин рассказывает всем, что выиграл наш первый бой. Считаю, что он выглядит глупо, когда говорит об этом. В любом случае все зависит от того, как он зарекомендует себя в бою с Дарреном».
Напомним, Тилл и Веттори выйдут в октагон в рамках турнира UFC on ABC 2, который также будет иметь второе название – UFC on ABC: Battle of Europe. Ивент состоится 10 апреля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.