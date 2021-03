Адесанья готов выйти в октагон с победителем пары Тилл – Веттори

Чемпион UFC намерен дать шанс своим соперникам

Исраэль Адесанья / Фото - Twitter

«Даррен Тилл? Определенно, если он победи Марвина, он получит титульный бой. Что касается Веттори, то все зависит от того, как он победит в их поединке. Тем более у нас есть предыстория. Марвин рассказывает всем, что выиграл наш первый бой. Считаю, что он выглядит глупо, когда говорит об этом. В любом случае все зависит от того, как он зарекомендует себя в бою с Дарреном».

Чемпион UFC в среднем дивизионе новозеландец(20-1) сообщил, что в следующем поединке может сразится с победителем поединка между топовым британцем(18-3) может стать и итальянцем(14-4).Цитирует АдесаньюНапомним, Тилл и Веттори выйдут в октагон в рамках турнира UFC on ABC 2 , который также будет иметь второе название – UFC on ABC: Battle of Europe. Ивент состоится 10 апреля на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.