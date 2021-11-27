Емельяненко проиграл в первом же раунде. Сантос заставил его сдаться
Александр Емельяненко: «Кто не падал, тот не встанет»
Россиянин прокомментировал поражение бразильцу
22:50
Александр Емельяненко / фото - championat.com
Боец AMC Fight Nights россиянин Александр Емельяненко в послематчевом интервью прокомментировал поражение в поединке против бразильца Марсио Сантоса.
«Как сказал мой брат Федор: «Кто не падал, тот не встанет».
Сразу же после поединка соперники договорились провести матч-реванш.
Марсио Сантос уже в первом раунде «задушил» Александра Емельяненко.
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