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Александр Емельяненко: «У меня не было полноценного ММА-лагеря для подготовки к следующему бою»

Но это не помешало россиянину согласиться на поединок

MMA
16:49
Александр Емельяненко: «У меня не было полноценного ММА-лагеря для подготовки к следующему бою»
Александр Емельяненко / Фото: тасс

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал о решении выйти на коротком уведомлении на бой с Марсио Сантосом на AMC Fight Nights 106.

«Признаться честно, предложение поступило достаточно неожиданно. Это произошло вчера вечером. Обдумывание у меня заняло не более десяти минут, после чего я решил попробовать себя в этом противостоянии.

Да, это короткое уведомление. Да, у меня не было полноценного ММА-лагеря для подготовки к этому бою. Но я чувствую себя отлично, постараюсь показать яркий, зрелищный бой и победить моего оппонента».

Напомним, Емельяненко заменил Вячеслава Василевского в бою с Сантосом. Поединок состоится 27 ноября в Сыктывкаре.

 

Источник: vseprosport.ru Карен Агабекян
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