Амосов встретился со скандальным российским рэпером «Бастой»
Амосов после завоевания чемпионского пояса набрал 17 килограмм
Украинец уже вернулся в зал
11:18
Ярослав Амосов / фото -
Чемпион полусредней весовой категории Bellator Ярослав Амосов (26-0) набрал вес после своего крайнего поединка в октагоне. Призер Олимпийских игр Жан Беленюк опубликовал в своих соцсетях фото с бойцом ММА и поделился информацией о массе украинца.
Амосов сейчас находится в Киеве и уже вернулся к тренировкам.
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