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Амосов после завоевания чемпионского пояса набрал 17 килограмм

Украинец уже вернулся в зал
MMA
11:18
Амосов после завоевания чемпионского пояса набрал 17 килограмм
Ярослав Амосов / фото -

Чемпион полусредней весовой категории Bellator Ярослав Амосов (26-0) набрал вес после своего крайнего поединка в октагоне. Призер Олимпийских игр Жан Беленюк опубликовал в своих соцсетях фото с бойцом ММА и поделился информацией о массе украинца.

Амосов сейчас находится в Киеве и уже вернулся к тренировкам.

Антон Кривенко
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Теги

Ярослав Амосов Жан Беленюк

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