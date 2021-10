Андерсон быстро нокаутировал Бейдера и вышел в финал Гран-при Bellator

Фото: Getty Images

Кори Андерсон (16-5) уверенно победил Райана Бейдера (28-7) на турнире Bellator 268.

Бой состоялся в рамках полуфинала Гран-при в полутяжелом весе. На первой минуте поединка Андерсон отправил соперника на настил, где обрушил град ударов на экс-чемпиона, вынудив судью оставить избиение.

Видео нокаута:

What a W for @CoreyA_MMA!



He advances to the #BellatorLHWGP finals tonight at #Bellator268.



The main event of the evening is up next LIVE on @SHOSports! pic.twitter.com/xv2WOibj36