Бен Аскрен: «Хабиб никогда не дрался с борцами высокого уровня»
Аскрен готов провести поединок против Нэйта Диаса
Американец может возобновить свою бойцовскую карьеру
24 ноября 10:00
Бен Аскрен / фото - bleacherreport.com
Экс-чемпион ONE Championship и Bellator в полусреднем весе американец Бен Аскрен намекнул в Twitter, что может возобновить свою бойцовскую карьеру. Американец готов вернуться в октагон и провести бой против своего соотечественника Нэйта Диаса (20-13).
«Нэйт прав, я плохо разбираюсь в боксе, но он отстой в ММА. Если он хочет, чтобы я это доказал, то уже завтра могу пройти тестирование в USADA. Был бы рад стать его последним соперником по контракту в UFC».
Бен Аскрен поддал сомнению высокий уровень борцовских навыков Хабиба Нурмагомедова.
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