Абдель-Азиз назвал самого недооцененного бойца UFC
Аспинэлл намерен следующий поединок провести против грозного болгарина
Британец уверенно движется к титульному поединку в супертяжелом весе UFC
13 сентября 14:37
Том Аспинэлл / Фото - basportzБританский тяжеловес UFC Том Аспинэлл (11-2) снова заявил, что намерен следующий поединок провести против болгарина Благоя Иванова (18-4).
Цитирует британцу mmafighting.com.
«Я хотел бы драться с Благоем Ивановым. Я очень долго наблюдал за ним. Мне в тяжелом весе предстоит провести много хороших боев. У многих бойцов из топ-15 уже подписаны контракты, и они знают даты своих поединков. Они все дерутся между собой и не стремятся встретиться с соперником, который стоит ниже их в рейтинге. К тому же я должен лечь в больницу, потому что у меня травмированная рука. Так что посмотрим, что дальше будет, но мне нравится вариант поединка с Ивановым. Думаю, это хороший бой».
«Я хочу заслужить свой шанс на титульный поединок. Я не пытаюсь заниматься шумихой. Я не хочу этого делать. Я пытаюсь драться со всеми бойцами по очереди. Я хочу всех обыграть на пути к титулу».
Напомним, свой последний поединок Аспинэлл провел против Сергея Спивака (13-3), нокаутировав молдаванина в первом раунде.
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