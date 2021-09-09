У Белфорта не знают, чего ожидать от габаритного Холифилда
Белфорт намерен преследовать Де Ла Хойю
Бывший чемпион UFC намерен провести поединок в американцем до конца года
9 сентября 22:10
Витор Белфорт / Фото - allboxingЭкс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Витор Белфорт прокомментировал срыв поединка с экс-обладателем титулов в шести весовых категориях Оскаром Де Ла Хойей.
Цитирует бразильца mmajunkie.usatoday.com.
«Я надеюсь, он в порядке. Я надеюсь, он здоров. Больше всего я переживаю за его жизнь. Мы живем в период пандемии, это сумасшедшее время. Но нам надо будет провести бой. Оскар, я иду за тобой. Наш бой обязан состояться. Думаю, Triller организует его к концу года. Это еще не конец. Фанаты хотят увидеть этот матч, так что он обязательно состоится».
Напомним, Де Ла Хойя заразился COVID-19 накануне поединка с Белфортом. Его заменит экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд.
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