Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 10
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Руан - Донбасс 4:3 Окончен
21:30 Рунгстед - Клагенфурт 1:5 Окончен
Теннис (2 события из 5) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
03:45 Новак Джокович - Matteo Berrettini 3:1 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Каролина Плишкова - Мария Саккари 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Кремень - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Александрия - Ингулец -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 7) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:20 Ред Булл Зальцбург - Фриск Аскер -:- Запланирован
21:30 Больцано - Ястшембе -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 30) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Севилья - Барселона -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Полесье - Прикарпатье -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Рух - Заря -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Черноморец -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - Динамо -:- Запланирован
19:30 Шахтер - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Рунгстед - Донбасс -:- Запланирован
20:30 Руан - Клагенфурт -:- Запланирован

Белфорт намерен преследовать Де Ла Хойю

Бывший чемпион UFC намерен провести поединок в американцем до конца года

MMA
9 сентября 22:10
Белфорт намерен преследовать Де Ла Хойю
Витор Белфорт / Фото - allboxing
Экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Витор Белфорт прокомментировал срыв поединка с экс-обладателем титулов в шести весовых категориях Оскаром Де Ла Хойей.

Цитирует бразильца mmajunkie.usatoday.com.

«Я надеюсь, он в порядке. Я надеюсь, он здоров. Больше всего я переживаю за его жизнь. Мы живем в период пандемии, это сумасшедшее время. Но нам надо будет провести бой. Оскар, я иду за тобой. Наш бой обязан состояться. Думаю, Triller организует его к концу года. Это еще не конец. Фанаты хотят увидеть этот матч, так что он обязательно состоится».


Напомним, Де Ла Хойя заразился COVID-19 накануне поединка с Белфортом. Его заменит экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Витор Белфорт Оскар де ла Хойя Эвандер Холифилд

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Холифилд назвал сроки, в течение которых он набрал нужную форму
Холифилд назвал сроки, в течение которых он набрал нужную форму
Бокс Профессиональный бокс
21:45
«Коронавирус ударил по мне очень сильно». Де Ла Хойю выписали из больницы
«Коронавирус ударил по мне очень сильно». Де Ла Хойю выписали из больницы
Бокс Профессиональный бокс
11:15
58-летний Холифилд показал свою форму накануне возвращения в ринг
58-летний Холифилд показал свою форму накануне возвращения в ринг
Бокс Профессиональный бокс
09:14
У Белфорта не знают, чего ожидать от габаритного Холифилда
У Белфорта не знают, чего ожидать от габаритного Холифилда
Бокс Профессиональный бокс
07:44
Triller намерен организовать грандиозный поединок для Хэя. Среди потенциальных соперников – Тайсон и Льюис
Triller намерен организовать грандиозный поединок для Хэя. Среди потенциальных соперников – Тайсон и Льюис
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:58
Экс-чемпион UFC: «Надеюсь, Холифилд изобьет на**р Белфорта»
Экс-чемпион UFC: «Надеюсь, Холифилд изобьет на**р Белфорта»
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 12:51

Новости: MMA

Белфорт намерен преследовать Де Ла Хойю
Белфорт намерен преследовать Де Ла Хойю
9 сентября 22:10
Андерсон Силва требует у Дэйны Уайта освободить Сен-Пьера от контракта с UFC
Андерсон Силва требует у Дэйны Уайта освободить Сен-Пьера от контракта с UFC
9 сентября 20:38
Где же ты? Фергюсон перестал выходить на связь с UFC
Где же ты? Фергюсон перестал выходить на связь с UFC
9 сентября 19:57
В UFC подписали охотника на Адесанью – Алекса Перейру
В UFC подписали охотника на Адесанью – Алекса Перейру
9 сентября 19:39
Блахович больше не намерен ждать поединка с Джонсом
Блахович больше не намерен ждать поединка с Джонсом
9 сентября 19:21
Уайт: «Каждый журналист, который говорит, что бойцам UFC недоплачивают – мешок с дерьмом»
Уайт: «Каждый журналист, который говорит, что бойцам UFC недоплачивают – мешок с дерьмом»
9 сентября 17:21
Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
Ему столько никто и нигде не даст. Емельяненко рассказал, сколько Харитонов хотел за реванш с ним
9 сентября 16:15
Экс-чемпион UFC Тактаров в 54 года готов вернуться и подраться с Нганну
Экс-чемпион UFC Тактаров в 54 года готов вернуться и подраться с Нганну
9 сентября 15:55
Чендлер: «Я безрассудно пойду вперед, а Гэтжи сделает первый шаг назад»
Чендлер: «Я безрассудно пойду вперед, а Гэтжи сделает первый шаг назад»
9 сентября 15:39
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
25
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
7
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Футбол В Украине
5 сентября 10:08
5
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
6 сентября 21:43
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
15:00
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00