Биспинг: «Андерсон Силва – один из величайших представителей единоборств за всю историю человеческой расы»

Андерсон Силва / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался о боксерском поединке между Андерсоном Силвой (34-11 в ММА, 2-1 в боксе) и Тито Ортисом (21-12-1). Слова британца приводит портал bjpenn.com.



Тито говорил, что выйдет и сделает дыру в голове Силвы и что он настоящий боец и что весь этот бред из вин-чун на него не подействует. Так драться против Андерсона Силвы нельзя.

Тебе просто нельзя действовать агрессивно против него. Это очень большая ошибка, поскольку у него невероятный тайминг. У него рефлексы уличной кошки, а разнообразие его атак просто поражает воображение. Тито должен был знать, что против Андерсона Силвы нужно работать со стратегическим планом».