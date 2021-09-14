Атлетическая комиссия отказалась признавать результаты боев Холифилд – Белфорт, Силва – Ортис, Хэй – Фурнье

В послужные списки боксеров не будут добавлены результаты шоу Triller





Эвандер Холифилд и Витор Белфорт / Фото: twitter.com/triller

По информации портала MMA Fighting ни один из трех главных поединков прошедшего 11 сентября боксерского шоу от Triller не получил официального статуса.



Атлетическая комиссия штата Флорида отказалась признавать их официальными и дала им статус выставочных, что никак не отразится на послужных списках боксеров.

Напомним, в главном событии шоу экс-чемпион UFC Витор Белфорт досрочно выиграл у 58-летнего Эвандера Холифилда.

В поединке 46-летних экс-чемпионов UFC Андерсон Силва отправил в глухой нокаут Тито Ортиса.

Также экс-чемпион мира в двух дивизионах Девид Хэй выиграл решением бой у своего друга-миллионера Джо Фурнье.