Биспинг обвинил бывшего топа UFC в использовании стероидов

Чэд Мендес / Фото: BKFC

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о дебюте бывшего бойца UFC Чэда Мендеса (18-5) в BKFC.



Напомним, Мендес дебютировал в кулачных боях, досрочно победив Джошуа Альвареса.

Chad Mendes got a knockdown in the second round of his BKFC debut Knucklemania2



(via FiteTV) pic.twitter.com/o65xW4uzbk