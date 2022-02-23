Биспинг обвинил бывшего топа UFC в использовании стероидов

Чэд Мендес / Фото: BKFC

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о дебюте бывшего бойца UFC Чэда Мендеса (18-5) в BKFC.



Я не знаю, делают ли тестирование в BKFC. Чэд Минни не выглядел маленьким. Он был скорее похож на бодибилдера.

Выступление он показал впечатляющее, и поэтому можете за него порадоваться. Отличный хук правой или хук левой в подходящий тайминг».