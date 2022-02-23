Биспинг назвал пятерку величайших тяжеловесов в истории UFC
Биспинг обвинил бывшего топа UFC в использовании стероидов
Майкл уверен, что Чэд снова начал их употреблять еще больше чем в UFC
14:59
Чэд Мендес / Фото: BKFC
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о дебюте бывшего бойца UFC Чэда Мендеса
(18-5) в BKFC.
«Чэд Минни Мендес, Чэд крем для рук, стероидный крем Мендес – под такими прозвищами он известен в определенных кругах. Думаю, что он снова подсел на допинг, вам не кажется? Давайте не будем обманывать себя.
Я не знаю, делают ли тестирование в BKFC. Чэд Минни не выглядел маленьким. Он был скорее похож на бодибилдера.
Выступление он показал впечатляющее, и поэтому можете за него порадоваться. Отличный хук правой или хук левой в подходящий тайминг».
Напомним, Мендес дебютировал в кулачных боях, досрочно победив Джошуа Альвареса.
Chad Mendes got a knockdown in the second round of his BKFC debut Knucklemania2— MMAFighting.com (@MMAFighting) February 20, 2022
(via FiteTV) pic.twitter.com/o65xW4uzbk
Комментарии 0