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Блахович: «Мне в бою с Тейшейрой стоит вести себя как Густафссон»

«Король» полутяжелого дивизиона UFC – о предстоящей защите титула


MMA
15:58
Блахович: «Мне в бою с Тейшейрой стоит вести себя как Густафссон»
Ян Блахович / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Ян Блахович (28-8) заявил, что не будет спешить нокаутировать Гловера Тейшейру (32-7) в поединке, который ему предстоит провести на турнире UFC 267 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Цитирует Блаховича Bloodyelbow.

«В бою с ним нельзя торопиться, потому что это очень хитрый старый лис. Он обладает большим опытом, и умеет переживать любую затяжную атаку. Я считаю, что мне в бою с Тейшейрой стоит вести себя как Густафссон. Просто не торопить события и затем нокаутировать его в пятом раунде. Даже если он упадет, я не брошусь на добивание, я знаю все его уловки, и дам ему подняться в стойку. Я буду готов к любому развитию событий».


Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало боя – 07:00.
Владимир Кириченко
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Ян Блахович Гловер Тейшейра

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