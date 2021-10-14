UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
Блахович: «Мне в бою с Тейшейрой стоит вести себя как Густафссон»
«Король» полутяжелого дивизиона UFC – о предстоящей защите титула
15:58
Ян Блахович / Фото - mmajunkie.usatoday.comЧемпион UFC в полутяжелом дивизионе Ян Блахович (28-8) заявил, что не будет спешить нокаутировать Гловера Тейшейру (32-7) в поединке, который ему предстоит провести на турнире UFC 267 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Цитирует Блаховича Bloodyelbow.
«В бою с ним нельзя торопиться, потому что это очень хитрый старый лис. Он обладает большим опытом, и умеет переживать любую затяжную атаку. Я считаю, что мне в бою с Тейшейрой стоит вести себя как Густафссон. Просто не торопить события и затем нокаутировать его в пятом раунде. Даже если он упадет, я не брошусь на добивание, я знаю все его уловки, и дам ему подняться в стойку. Я буду готов к любому развитию событий».
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало боя – 07:00.
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