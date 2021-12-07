Блахович и Ракич могут провести поединок в марте 2022 года
Блахович: «Я хочу стать снова чемпионом, вырвав пояс из рук Тейшейры»
Поляк намерен забрать у бразильца титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
09:00
Ян Блахович / фото - ESPN
Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович (28-9) намерен в ближайшее время забрать у бразильца Гловера Тейшейры (33-7) титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Блаховича цитирует портал mmanews.com:
«Я не знаю, сможет ли Гловер сохранить такую же форму, которая была у него во время нашего поединка. Я постоянно буду держать за него пальцы скрещенными, понимаете, о чем я? Просто надеюсь, что он не проиграет и не уйдет на пенсию до того времени, пока я не получу снова возможность побороться за титул. Я хочу стать чемпионом, вырвав пояс из его рук».
Гловер Тейшейра рассказал о своих дальнейших карьерных планах.
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