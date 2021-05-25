Боец MMA погиб после нападения со стороны четырех человек. Его память почтили Адесанья и Хукер

Перспективный новозеландский спортсмен стал жертвой уличного нападения

Фау Вейк / Фoто: Instagram

25-летний боец ММА из Новой Зеландии Фау Вейк (2-0) погиб в результате уличного нападения в Окленде, сообщает MMAFighting.



Он стал жертвой нападения со стороны четырех человек 16 мая. С тех пор врачи боролись за его жизни, но спортсмена спасти не удалось. Все четверо подозреваемых уже задержаны полицией.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (20-1), который на турнире UFC 263 проведет третью защиту титула, и Дэн Хукер (20-10) были среди товарищей по команде Вейка, и почтили память погибшего сообщениями в соцсетях.

Победа на ринге не делает вас бойцом. То, что делает вас бойцом – это борьба независимо от трудностей. Фау настоящий боец, это у него в крови. Он будет продолжать бороться. Семье Вейка навсегда.

Как отметил один из тренеров Вейка, за несколько часов до трагедии Вейк спарринговал с Адесаньей, и именно Вейк одержал верх над чемпионом UFC.

Напомним, что на турнире UFC 259 Адесанья проиграл впервые в карьере.