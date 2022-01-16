Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала

Физиев обвинил муфтияра Кыргызстана в травле

Рафаэль Физиев / Фото: FightTime

Перспективный легковес UFC Рафаэль Физиев сообщил в эфире YouTube-канала Ушатайка, что больше не будет драться под флагом Кыргызстана и покидает родную страну из-за травли религиозного лидера.



«Я не знаю, что будет дальше. Даже не знаю, что будет завтра, поэтому не могу сказать, что это окончательно и бесповоротно. Пока все так. Они хоть и везде кричат, что я кого-то предал, продался, но на самом деле это эта страна предала меня и продалась».

Напомним, свой последний бой Физиев провел в декабре 2021 года, победив техническим нокаутом в третьем раунде Брэда Ридделла.