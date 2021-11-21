Боится реванша с Яном? Стерлинг заговорил о переходе в другой вес

Чемпион легчайшего дивизиона испытывает трудности с весосгонкой

Алджамейн Стерлинг / фото - Getty Images

Действующий чемпион легчайшего веса UFC Алджамейн Стерлинг (20-3) в интервью порталу FightTime заговорил о возможном переходе в следующий дивизион, а также о том, что не хочет драться со своим партнером по команде Мерабом Двалишвили (12-4).

«Я не могу представить Мераба, стоящим напротив меня в октагоне, в то время как рефери говорит нам: «Вы готовы? Бой!» Мы с Мерабом всегда помогали друг другу, и я не могу представить себя конкурирующим с этим парнем. Я задумывался о переходе в полулегкий вес. Нам обоим трудно гонять до легчайшего веса, но мы находимся на разных этапах карьеры, поэтому, возможно, я уступлю ему дорогу и поднимусь в полулегкий».

Напомним, ранее Стерлинг рассказал, когда состоится реванш с Яном.