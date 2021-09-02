Гэтжи: «Чендлер попытается меня убить»
Бой Порье – Оливейра получил официальную дату
О месте титульного поединка будет объявлено позже
2 сентября 08:47
Порье и Оливейра / фото - Fighttime
Топовый боец UFC Дастин Порье (28-6) оспорит титул легкого дивизиона, который принадлежит Чарльзу Оливейре (31-8-1).
Поединок возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 269, который состоится 11 декабря. О месте проведения шоу будет объявлено позже. О встрече было объявлено официально на ресурсах UFC.
Для бразильца это будет первая защита пояса, после победы над Майклом Чендлером (22-6).
Джастин Гэтжи (22-3) уверен, что за пояс должен был драться он. При чем, соперником он видел Порье.
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