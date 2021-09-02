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Бой Порье – Оливейра получил официальную дату

О месте титульного поединка будет объявлено позже
MMA
2 сентября 08:47
Бой Порье – Оливейра получил официальную дату
Порье и Оливейра / фото - Fighttime

Топовый боец UFC Дастин Порье (28-6) оспорит титул легкого дивизиона, который принадлежит Чарльзу Оливейре (31-8-1).

Поединок возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 269, который состоится 11 декабря. О месте проведения шоу будет объявлено позже. О встрече было объявлено официально на ресурсах UFC.

Для бразильца это будет первая защита пояса, после победы над Майклом Чендлером (22-6).

Джастин Гэтжи (22-3) уверен, что за пояс должен был драться он. При чем, соперником он видел Порье.

 

Антон Кривенко
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Дастин Порье Чарльз Оливейра

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