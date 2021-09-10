Брансон: «Я хочу заставить Адесанью съесть свои слова»
Брансон: «Я побью Адесанью десять раз из десяти»
Американец жаждет поединка с чемпионом UFC
10:50
Дерек Брансон / фото - Getty Images
Американский боец Дерек Брансон (23-7) продолжает задирать действующего чемпиона UFC в среднем весе, новозеландца Исраэля Адесанью (21-1) в Twitter после победы над британцем Дарреном Тиллом (18-4-1) на прошлых выходных.
«Исраэль Адесанья побьет Дерека Брансона один раз из десяти. Блондин Брансон побьет Исраэля Адесанью десять раз из десяти. Я изобью его при помощи граунд-энд-паунда или же остановлю приемом в пределах двух раундов! Можете смело ставить на это свой дом».
Дерек Брансон досрочно остановил Даррена Тилла в главном событии турнира UFC Fight Night 191.
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