Брансон два раунда борол, избивал, а в третьем – задушил Тилла

Дерек идет на серии из пяти побед и уже бросил вызов Адесанье

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Американский средневес Дерек Брансон (23-7) досрочно остановил британца Даррена Тила (18-4-1) в главном событии турнира UFC Fight Night 191.

В бою Брансон полностью подтвердил свои слова, сказанные накануне о том, что он будет активно использовать борьбу против Тилла. Уже на третьей минуте первого раунда американец провел удачный тейкдаун, после чего избивал британца в партере. Брансон приземлил в голову Даррена несколько сильных локтей и у того почти полностью закрылся глаз.

Во второй пятиминутке Тилл дважды защитился от тейкдауна, но с третьего раз Брансон вновь перевел оппонента. На земле британец старался прижимать американца к себе, но все равно пропусках большое количество ударов.

В третьем раунде Тилл наконец попал. Показалось, что Брансона болтануло. Даррен пошел добивать, но напоролся на очередной тейкдаун. Оказавшись в партере Дерек забрал спину Тилла и задушил его.

Разгромная статистика боя Брансон – Тиллл:

Эта победа стала пятой кряду для Брансона. В рейтинге среднего веса он занимает пятое место. Сразу же после боя Брансон бросил вызов действующему чемпиону Исраэлю Адесанье:

«Я устал от того, что эти парни не упоминают мое имя. Эй, Изи, посмотри в камеру и назови мое имя. Ты упоминал Даррена Тилла и Джареда Каннонира, но я пахал на износ все эти годы после поражения, чтобы вернуться на свою позицию, так что я готов».