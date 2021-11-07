Бывший боец UFC на шоу Киеве проиграл первый бой за 5 лет

В столице Украины 6 ноября состоялся большой вечер ММА

Фото: B1 Promotions

В Киеве 6 ноября состоялся большой вечер ММА. В рамках него были организованы девять поединков при участии спортсменов из пяти стран.

В главном поединке шоу в октагон вышел бывший боец UFC, опытный бразилец Маркус Винисиус (24-12-1). Его соперником стал украинец Александр Горшечник (17-5).

Поединок продлился до второго раунда, когда украинец пошел вперед и мощно попал по сопернику. Как результат – нокаут.

Среди других дуэлей стоит отметить победу перспективного украинца Даниила Донченко, который также во втором раунде забил другого представителя Бразилии Густаво Вурлицера (23-25).

Гостями вечера среди прочих стали украинские бойцы UFC Игорь Потеря и Людвиг Шолинян. Интервью Потери с места событий смотрите на телеканале XSPORT в понедельник.