Чемпионка PFL Харрисон – в шаге от подписания контракта с Bellator

Скотт Кокер в ближайшее время проведет переговоры с титулованной американкой

Кайла Харрисон / Фото - nypost.com

«Да, конечно, мы заинтересованы. Сейчас мы хотели бы встретиться с ней и провести более развернутый разговор по этому поводу. После этого мы посмотрим, сможем ли прийти к соглашению. Послушайте, это не просто Кайла, это боец высшего уровня, который может повысить ценность любой компании. Мы хотим подписать ее».

«Насколько знаю, Харрисон стала свободным агентом. Я думаю, что она будет присутствовать с Дэном Ламбертом на завтрашнем турнире Bellator 271. Так что я думаю, мы все сядем вместе, поздороваемся и начнем диалог».

Президент Bellatorсообщил, что заинтересован в подписании соглашения с чемпионкой PFL в легком дивизионе американкой(12-0).По словам Кокера, он в ближайшее время проведет переговоры с Кайлой и ее тренером. Цитирует КокераСвой последний поединок Кайла Харрисон провела на турнире PFL 10, где победила Тэйлор Гуардадо (3-2) болевым приемом во 2-м раунде и стала новой чемпионкой организации в легком весе.