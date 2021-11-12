Файт-кард турнира Bellator 271: «Киборг» – Кавана, Форчун – Васселл
Чемпионка PFL Харрисон – в шаге от подписания контракта с Bellator
Скотт Кокер в ближайшее время проведет переговоры с титулованной американкой
09:21
Кайла Харрисон / Фото - nypost.comПрезидент Bellator Скотт Кокер сообщил, что заинтересован в подписании соглашения с чемпионкой PFL в легком дивизионе американкой Кайлой Харрисон (12-0).
По словам Кокера, он в ближайшее время проведет переговоры с Кайлой и ее тренером. Цитирует Кокера mmajunkie.usatoday.com.
«Да, конечно, мы заинтересованы. Сейчас мы хотели бы встретиться с ней и провести более развернутый разговор по этому поводу. После этого мы посмотрим, сможем ли прийти к соглашению. Послушайте, это не просто Кайла, это боец высшего уровня, который может повысить ценность любой компании. Мы хотим подписать ее».
«Насколько знаю, Харрисон стала свободным агентом. Я думаю, что она будет присутствовать с Дэном Ламбертом на завтрашнем турнире Bellator 271. Так что я думаю, мы все сядем вместе, поздороваемся и начнем диалог».
Свой последний поединок Кайла Харрисон провела на турнире PFL 10, где победила Тэйлор Гуардадо (3-2) болевым приемом во 2-м раунде и стала новой чемпионкой организации в легком весе.
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