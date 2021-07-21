Чендлер: «Я бы хотел подраться с Макгрегором, когда он вернется»

Американский боец готов разделить октагон c ирландской звездой



Майкл Чендлер / фото - cagesidepress.com

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер (22-6) отдал должное умению бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6) привлекать к себе внимание и заявил, что готов разделить с ним октагон.

Чендлера цитирует ресурс sportskeeda.com:

«Этот парень - король продвижения. Он король в плане умения вызывать у людей интерес. Все заинтересованы в том, чтобы смотреть его поединки. Несмотря на риск звучать как фанат, я думаю, что Макгрегор постоянно интригует. Все, что он делает, вносит интригу. Речь идет о том, как он тренируется, дерется, привлекает ваше, мое и общее внимание. Он мастер этого дела. Я бы хотел подраться с ним, когда он вернется, но ему однозначно нужен поединок, который сохранит его актуальность. Однако Конору также необходим бой, в котором он будет думать, что может победить. Так что посмотрим».

Майкл Чендлер также может провести свой следующий поединок с Джастином Гэтжи (22-3).