Будет бой? Чимаев и Джейк Пол жестко повздорили
Чимаев и Бернс могут провести поединок в начале 2022 года
Переговоры между звездами полусреднего дивизиона UFC продолжаются
08:19
Бернс и Чимаев / Фото - TwitterВ UFC работают над организацией поединка между экс-претендентом на чемпионский титул организации в полусреднем весе бразильцем Гилбертом Бернсом (20-4) и непобежденным шведским проспектом Хамзатом Чимаевым (10-0).
Если стороны смогут достигнуть соглашения, то бойцы разделят октагон в январе. Об этом сообщает в Twitter ресурс FrontkickOnline.
«Согласно источникам, переговоры между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом продолжаются. Договоренности еще нет, но есть большая вероятность, что бой состоится. План заключается в том, чтобы провести поединок в январе, а не декабре, но, опять же, еще ничего не подписано и нет даже устных договоренностей».
Напомним, что Чимаев последний поединок провел 30 октября на Etihad Arena в Абу-Даби в рамках главного карда турнира UFC 267 и победил удушающим приемом в первом раунде китайца Ли Джинглианга. Что касается Бернса, то он вернулся в октагон в июле, победив единогласным решением судей американца Стивена Томпсона.
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