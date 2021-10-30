Чимаем в первом раунде «выключил» Ли Джинглианга

Представитель Швеции триумфально вернулся в октагон

Полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) в первом раунде задушил Ли Джинглианга (18-7) на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

На первых же секундах Чимаев перевел китайца, а затем обрушил на него серию ударов. Казалось, что рефери должен вмешаться, но он этого не делал. А тем временем Чимаев вышел на удушающий, в результате чего Ли временно потерял сознание. Как итог – досрочная победа представителя Швеции.

Этот бой стал первым для Чимаева в 2021 году. Теперь его победная серия в UFC составляет четыре поединка.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция главного боя UFC 267.