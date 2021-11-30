Чимаев вызвал на бой Леснара, Сен-Пьера и Кормье
Чимаев: «Я по-любому доберусь до Бернса и до всех остальных»
Восходящая звезда UFC пожаловался на отсутствие новых вызовов
15:17
Хамзат Чимаев / Фото - fighttimeНепобежденный шведский боец полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев (10-0) на подкасте Hustle MMA высказался относительно возможного поединка против экс-претендента на титул Гилберта Бернса (20-4).
«Я не особо в курсе всего этого, но хотел бы подраться с Бернсом. Посмотрим, что ему скажет менеджер Али Абдель-Азиз. Я не думаю, что сам боец даст задний. Там менеджер роль играет – Али понимает, какой я и какой он».
«Конечно, Бернс – удобный соперник. Он маленький, я его перебоксирую. У него даже мысли не будет, чтобы меня перевести. Если борца переводит джиу-джитсер – это совсем непонятная штука. Кого он последний раз перевел вообще? Бернс хочет перевести борца из UFC? Джиу-джитсу и борьба – это совсем разные вещи. Джиу-джитсу – это на полу, но туда еще дойти надо».
«Я по-любому доберусь до него и до всех. Я уже стучу в каждую дверь, всем кидаю вызовы, но никто не отвечает. В интернете реагируют, а UFC не отвечают они».
Ранее сообщалось, что Чимаев и Бернс могут подраться в начале 2022 года.
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