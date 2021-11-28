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Дариуш: «Махачев – более методичный и терпеливый боец чем Хабиб»
Бенеил отметил, что отличия Хабиба и Ислама очень существенные
28 ноября 19:58
Бенеил Дариуш, Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев
Топовый легковес UFC Бенеил Дариуш (21-4-1) высказался об отличиях своего возможного соперника Ислама Махачева (21-1) и его друга Хабиба Нурмагомедова (29-0), сообщает sportskeeda.com.
«Хабиб создавал вокруг себя хаос и находил возможность для тейкдауна. Ислам – более методичный и терпеливый боец. Он сначала нащупывает нужную дистанцию с помощью ударов и только потом начинает бороться. Сначала он всегда хочет убедиться в том, что у него правильная дистанция для прохода в ноги.
Эти двое чуть отличаются друг от друга. Но несмотря на то, что Хабиб создавал хаос, он дрался осторожно. Хабиб знал, как делать это, оставаясь в безопасности».
Напомним, ранее Махачев выиграл болевым приемом в первом раунде у Дэна Хукера.
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