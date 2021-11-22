Адесанья верит в победу Хукера над Махачевым: «Этот бой у Дэна в кармане»
Хукер после поражения от Махачева может сменить дивизион
Новозеландский боец устал из-за изнурительных весогонок
22 ноября 10:46
Дэн Хукер / Фото - firstsportz.comТоповый новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-11) дал понять, что может продолжить выступления в полусреднем дивизионе.
Цитирует Хукера mmamania.com.
«В данный момент мы над кое-чем работаем. Я хочу, чтобы мой следующий шаг был правильным. Скажем так, я последнее время очень тесно сотрудничаю с диетологом. Посмотрим, что будет дальше. Я буду готов ответить на все ваши вопросы на следующей недели».
«Если говорить о полулегком весе, то потребуется большие усилия, чтобы вписаться в лимит этой весовой категории. Просто, из-за изнурительных весогонок, я чувствую, что теряю свои способности, а самое главное, это очень влияет на меня морально».
«Я хочу попробовать вместо того, чтобы бороться с лишним весом, больше уделять время своим навыкам. К тому же, если буду больше, то стану сильнее».
Напомним, что Хукер последний поединок провел 30 октября против россиянина Ислама Махачева и проиграл болевым приемом в первом раунде.
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