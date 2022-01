Диас – о бое с Порье: «UFC сказали, что им это не нужно»

Нэйт Диас / фото - mmafighting.com

Американский боец Нэйт Диас (20-13) не собирается выходить в октагон с соотечественником Дастином Порье (28-7).

I just talked to the ufc I said wassup with the Dp fight I wanna fight asap but they said dustin sucks and they don’t want it sorry Dustin you suck hope to fight asap tho let’s do this

Ps Olivera you suck too