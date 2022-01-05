Порье готов разделить октагон с Нейтом Диасом
Диас – о бое с Порье: «UFC сказали, что им это не нужно»
Американец не собирается выходить в октагон с соотечественником
15:45
Нэйт Диас / фото - mmafighting.com
Американский боец Нэйт Диас (20-13) не собирается выходить в октагон с соотечественником Дастином Порье (28-7).
«Я только что говорил с UFC, спросил у них, как обстоят дела с поединком с Порье, сказал, что хочу драться как можно скорее, но они ответили, что Дастин – отстой и им это не нужно. Так что извини, Дастин, ты – отстой. В любом случае хочу драться как можно быстрее, давайте сделаем это! P. S. Оливейра, ты тоже отстой!»
I just talked to the ufc I said wassup with the Dp fight I wanna fight asap but they said dustin sucks and they don’t want it sorry Dustin you suck hope to fight asap tho let’s do this— Nathan Diaz (@NateDiaz209) January 5, 2022
Ps Olivera you suck too
UFC собираются организовать третий бой Конора Макгрегора (22-6) и Нейта Диаса в 2022 году.
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