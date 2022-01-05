Диас – о бое с Порье: «UFC сказали, что им это не нужно»

Американец не собирается выходить в октагон с соотечественником

Нэйт Диас / фото - mmafighting.com Американский боец Нэйт Диас (20-13) не собирается выходить в октагон с соотечественником Дастином Порье (28-7). «Я только что говорил с UFC, спросил у них, как обстоят дела с поединком с Порье, сказал, что хочу драться как можно скорее, но они ответили, что Дастин – отстой и им это не нужно. Так что извини, Дастин, ты – отстой. В любом случае хочу драться как можно быстрее, давайте сделаем это! P. S. Оливейра, ты тоже отстой!» I just talked to the ufc I said wassup with the Dp fight I wanna fight asap but they said dustin sucks and they don’t want it sorry Dustin you suck hope to fight asap tho let’s do this

Ps Olivera you suck too — Nathan Diaz (@NateDiaz209) January 5, 2022 UFC собираются организовать третий бой Конора Макгрегора (22-6) и Нейта Диаса в 2022 году.

Рене Тер Велде