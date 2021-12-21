Макгрегор может подраться за титул уже в первом поединке после возвращения
В UFC собираются организовать третий бой Макгрегора и Диаса в 2022 году
В промоушене надеются что Нэйт не передумает и согласится на поединок
12:04
Макгрегор - Диас / Фото: MMA Fighting
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможность третьего боя между Нэйтом Диасом
(20-13) и экс-чемпионом в полулегком и легком весах Конором Макгрегором (22-6). Слова главы промоушена приводи портал bjpenn.com.
«Этот бой всегда имеет смысл. Есть возможность того, что он состоится в следующем году.
С Нэйтом можно устроить много интересных поединков. Самое главное – чтобы у него было желание».
Напомним, ранее Уайт заявил, что ждет возвращения Макгрегора летом 2022 года.
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