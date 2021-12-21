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Тема дня«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
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В UFC собираются организовать третий бой Макгрегора и Диаса в 2022 году

В промоушене надеются что Нэйт не передумает и согласится на поединок

MMA
12:04
В UFC собираются организовать третий бой Макгрегора и Диаса в 2022 году
Макгрегор - Диас / Фото: MMA Fighting

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможность третьего боя между Нэйтом Диасом (20-13) и экс-чемпионом в полулегком и легком весах Конором Макгрегором (22-6). Слова главы промоушена приводи портал bjpenn.com.

«Этот бой всегда имеет смысл. Есть возможность того, что он состоится в следующем году.

С Нэйтом можно устроить много интересных поединков. Самое главное – чтобы у него было желание».

Напомним, ранее Уайт заявил, что ждет возвращения Макгрегора летом 2022 года.

Карен Агабекян
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Конор Макгрегор Нэйт Диас Дэйна Уайт

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