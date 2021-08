Диас ответил на вызов Бернса

Нейт Диас / фото - fightnews.info

Звездный американский ветеран UFC Нейт Диас (20-13) в привычной эпатажной манере ответил на вызов бразильского экс-претендента в полусреднем весе (до 77 кг) Гилберта Бернса (19-4).

Бернс:

Диас:

Бернс:

That’s what I thought @NateDiaz209 you don’t want no smoke! So don’t say my name anymore bitch ass fake gangster! So many losses you have already! And your teammates that I already beat knows what I would do to you! Keep playing smart and save https://t.co/Rfazhhl9QQ