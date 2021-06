Диас: «Я тут настоящий чемпион»

Нэйт Диас / фото - getty images

Известный американский полусредневес UFC Нэйт Диас (20-13) в своем Twitter обратился к топам легкого и полусреднего дивизиона, назвав себя настоящим чемпионом.

I ain’t gotta glass jaw like y’all



Top 5 lightweights and welterweights



you know who you are



Nate Dogg

TheRealChampion pic.twitter.com/Jwte34Dbzk