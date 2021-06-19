Было бы круто. Нэйт Диас может провести трилогию с Макгрегором
Диас: «Я тут настоящий чемпион»
Одиозный полусредневес обратился к топам дивизиона
16:45
Нэйт Диас / фото - getty images
Известный американский полусредневес UFC Нэйт Диас (20-13) в своем Twitter обратился к топам легкого и полусреднего дивизиона, назвав себя настоящим чемпионом.
«У меня нет стеклянной челюсти, как у вас. Топы легкого и полусреднего весов, вы знаете, кто вы.
Нэйт Догг. Я тут настоящий чемпион».
I ain’t gotta glass jaw like y’all— Nathan Diaz (@NateDiaz209) June 19, 2021
Top 5 lightweights and welterweights
you know who you are
Nate Dogg
TheRealChampion pic.twitter.com/Jwte34Dbzk
Напомним, Диас может провести трилогию с Макгрегором.
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