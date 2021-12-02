Хукер намерен подраться с Махачевым вместо Дос Аньоса
Дос Аньос намерен взять реванш у Фергюсона
Первый поединок бойцы провели 5 лет назад
17:54
Рафаэль Дос Аньос и Тони Фергюсон / Фото - the-sun.comЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Рафаэль Дос Аньос (30-13) сообщил, что намерен провести поединок с бывшим временным обладателем титула в этом весе Тони Фергюсоном (25-6).
Цитирует бразильца middleeasy.com.
«Мы вели переговоры с Бенеилом Дариушем о поединке в мае — он тогда принял вызов. Этот бой должен был быть моим, но я еще восстанавливался от травмы. В результате я решил отказаться. У нас с Тони Фергюсоном получится хороший реванш. Я дрался с Тони не в то время, я не должен был выступать в том поединке в 2016-м. Поэтому я хочу еще раз подраться с ним».
Напомним, в ноябре 2016 года на турнире UFC Fight Night 98 Фергюсон победил Дос Аньоса единогласным решением судей.
Ранее ранее Дос Аньос снялся с боя против Ислама Махачева.
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