Кормье советует провести бой Джон Джонс – Миочич за временный титул в тяжелом весе
Джон Джонс готов драться с Миочичем
«Боунс» всерьез настроен вернуться в октагон
04 февраля 21:40
Джон Джонс / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) всерьез настроен вернуться в октагон.
«Величайший тяжеловес всех времен против величайшего полутяжеловеса. Кто хочет это увидеть? Я в игре».
The greatest heavyweight of all time versus the greatest light heavyweight, who wants to see it? I’m game— BONY (@JonnyBones) February 4, 2022
Даниэль Кормье советует провести бой Джон Джонс – Миочич за временный титул в тяжелом весе.
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