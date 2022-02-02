Кормье советует провести бой Джон Джонс – Миочич за временный титул в тяжелом весе

Фрэнсис Нганну в 2022-м году не сможет защитить титул

Даниэль Кормье / Фото: MMA Mania

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье в комментарии порталу mmajunkie.usatoday.com высказался о ситуации в своем бывшем дивизионе, где Фрэнсис Нганну из-за травмы не сможет драться целый год.



«Думаю, что мы снова увидим поединок за временный титул в тяжелом весе. Думаю, что нужно разыграть этот пояс в поединке между Стипе Миочичем и Джоном Джонсом. Победителя этой схватки будет ждать огромный бой с Фрэнсисом Нганну после возвращения. Думаю, что пришло время проявить уважение к Миочичу. Нельзя разыгрывать временный пояс без Стипе. Миочич подерется с любым. Люди хотят увидеть его бой с Джонсом еще с тех времен, когда они оба были чемпионами. Этот бой позволит людям увидеть, сможет ли Джонс конкурировать в тяжелом весе».

Напомним, ранее сообщалось, что Джон Джонс ведет переговоры с UFC по поводу титульного поединка.



