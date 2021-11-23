Джон Джонс сообщил, что уже 60 дней не употреблял алкоголь

«Бонс» пытается выпутаться из очередной ситуации, после которой его могли закрыть в тюрьму





Джон Джонс / Фото: Твиттер Бывший двукратный чемпион полутяжелого веса UFC Джон Джонс (26-1) в Twitter сообщил о своих успехах в борьбе с алкоголизмом.

«Не пейте, бодрствуйте, поскольку противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев и ищет кого поглотить. Моя семья, моя жизнь, моя карьера могли закончиться после произошедшего в Лас-Вегасе. Но у Бога были другие планы на меня. 60 дней трезвости и продолжаю отсчет». Напомним, ранее после включения Джонса в Зал славы UFC боец так сильно погулял, что оказался на следующий день в полицейском участке с выдвинутыми обвинениями в домашнем насилии.

Карен Агабекян