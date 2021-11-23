Скорее бы подрался. Джон Джонс показал, как продолжает процесс массонабора
Джон Джонс сообщил, что уже 60 дней не употреблял алкоголь
«Бонс» пытается выпутаться из очередной ситуации, после которой его могли закрыть в тюрьму
09:53
Джон Джонс / Фото: Твиттер
Бывший двукратный чемпион полутяжелого веса UFC Джон Джонс
(26-1) в Twitter сообщил о своих успехах в борьбе с алкоголизмом.
«Не пейте, бодрствуйте, поскольку противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев и ищет кого поглотить. Моя семья, моя жизнь, моя карьера могли закончиться после произошедшего в Лас-Вегасе. Но у Бога были другие планы на меня. 60 дней трезвости и продолжаю отсчет».
Напомним, ранее после включения Джонса в Зал славы UFC боец так сильно погулял, что оказался на следующий день в полицейском участке с выдвинутыми обвинениями в домашнем насилии.
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