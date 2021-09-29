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Пробил очередное дно. Известны подробности ареста Джона Джонса

У бойца возник конфликт с невестой, которая не хотела давать ему $10 тысяч на стрип-клуб

MMA
08:58
Пробил очередное дно. Известны подробности ареста Джона Джонса
Джон Джонс / Фото: MMA Junkie - USA Today

Из полицейского отчета полиции Лас-Вегаса стало известно, что экс-чемпион UFC Джон Джонс (26-1) в номере отеля Caesars Palace напал на свою невесту Джесси Мозес. Все это произошло в день введения бойца в Зал славы UFC.

Известно, что Джонс всю ночь гулял с друзьями и вернулся в номер разгоряченный. Мозес в это время спала, а затем проснулась и попыталась покинуть номер, Джонс затем схватил ее за волосы на глазах у троих детей.

Охранники рассказали полиции, что Мозес подошла к их столу и попросила ключ от ее комнаты. Охранник заметил на ней кровь и спросил, все ли в порядке, женщина заплакала. Она сказала, что боится возвращаться в комнату, и ее вместе с детьми отвели в офис службы безопасности, там кто-то из детей попросил вызвать полицию.

В отделении на вопрос о том, бил ли ее Джонс, женщина сказала: «Ммм… не особо, но да». В отчете указано, что кровь была по всей ее одежде, губа вспухла и на ней была запекшаяся кровь. На вопрос об этом женщина ответила, что у нее пересыхают губы. Она сказала, что Джонс схватил ее за волосы, потому что она пыталась выйти из комнаты, но не бил.

В номере полиция обнаружила кровь на простынях, обувь была разбросана.

Говорить о женихе Мозес боялась и со страхом в голосе спрашивала, когда его выпустят. Она отказалась от фотофиксации травм и не стала оформлять запретительный ордер.

Джонса обнаружили гуляющим на соседней улице. Когда его арестовывали, он сопротивлялся и ударился головой о капот полицейской машины с такой силой, что на нем «образовалась вмятина среднего размера» и откололась краска, за что ему также грозит наказание, потому что это считается уголовным преступлением в штате Невада.

Находясь под стражей, боец испытывал эмоциональные качели: сначала разозлился и грозил подать иск за то, что испортили самую важную ночь в его жизни, затем впал в апатию и то разговаривал нормально, то рыдал, после этого успокоился и даже шутил, что может освободиться от наручников и посмотреть, что полицейские будут делать. Когда ему пригрозили электрошокером, Джонс извинился.

Он признал, что поссорился с Мозес, но отрицал, что бил ее. По его словам, он вернулся в номер, чтобы взять $10,000 на поездку в стрип-клуб, и это стало причиной ссоры.

Напомним, ранее руководство UFC прокомментировало, что не удивлено поступком Джонса.

Источник: BloodandSweat Карен Агабекян
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