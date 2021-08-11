Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей
«Боунс» убежден, что поединок против Исраэля не имеет смысла
08:00
Джон Джонс / фото - usatoday.com
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) предпочел бы подраться с Яном Блаховичем (28-8) вместо Исраэля Адесаньи (20-1), о чем сообщил тренер «Боунса» Майкл Винкельджон.
Винкельджона цитирует портал bjpenn.com:
«В данный момент это был бы Ян. Тут нет никаких сомнений. Если бы Джон был мотивирован спуститься в 205-фунтов, он не захотел бы драться с Исраэлем, поскольку Исраэль больше не имеет того веса, как раньше. Тогда как Джону нужен вызов, плюс он понимает текущую ситуацию. При этом я, как и он, считаю, что в этом поединке нет смысла.
Ты можешь говорить все, что захочешь, но это не значит, что ты лучший. Это хорошо, когда ты используешь трэш-ток, чтобы немного помочь продать бой. Но я думаю, что Ян определенно был бы главным кандидатом. Хотя я не уверен, что Джон сейчас об этом задумывается. Как я уже говорил, когда Джон хочет себя испытать, то мы все получаем удовольствие находясь рядом с ним в зале».
Джон Джонс не горит желанием делить октагон со Стипе Миочичем (20-4).
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