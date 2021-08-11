Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей

Джон Джонс / фото - usatoday.com

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) предпочел бы подраться с Яном Блаховичем (28-8) вместо Исраэля Адесаньи (20-1), о чем сообщил тренер «Боунса» Майкл Винкельджон.

Винкельджона цитирует портал bjpenn.com:

Ты можешь говорить все, что захочешь, но это не значит, что ты лучший. Это хорошо, когда ты используешь трэш-ток, чтобы немного помочь продать бой. Но я думаю, что Ян определенно был бы главным кандидатом. Хотя я не уверен, что Джон сейчас об этом задумывается. Как я уже говорил, когда Джон хочет себя испытать, то мы все получаем удовольствие находясь рядом с ним в зале».