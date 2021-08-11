Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей

«Боунс» убежден, что поединок против Исраэля не имеет смысла
MMA
08:00
Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей
Джон Джонс / фото - usatoday.com

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) предпочел бы подраться с Яном Блаховичем (28-8) вместо Исраэля Адесаньи (20-1), о чем сообщил тренер «Боунса» Майкл Винкельджон.

Винкельджона цитирует портал bjpenn.com:

«В данный момент это был бы Ян. Тут нет никаких сомнений. Если бы Джон был мотивирован спуститься в 205-фунтов, он не захотел бы драться с Исраэлем, поскольку Исраэль больше не имеет того веса, как раньше. Тогда как Джону нужен вызов, плюс он понимает текущую ситуацию. При этом я, как и он, считаю, что в этом поединке нет смысла.

Ты можешь говорить все, что захочешь, но это не значит, что ты лучший. Это хорошо, когда ты используешь трэш-ток, чтобы немного помочь продать бой. Но я думаю, что Ян определенно был бы главным кандидатом. Хотя я не уверен, что Джон сейчас об этом задумывается. Как я уже говорил, когда Джон хочет себя испытать, то мы все получаем удовольствие находясь рядом с ним в зале».

Джон Джонс не горит желанием делить октагон со Стипе Миочичем (20-4).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джон Джонс Ян Блахович Исраэль Адесанья

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
MMA
10 августа 10:20
Джонс не заинтересован в поединке со Миочичем
Джонс не заинтересован в поединке со Миочичем
MMA
10 августа 07:55
В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну
В UFC заявили, что Джон Джонс не будет следующим соперником Нганну
MMA
8 августа 16:58
Нганну все еще хочет провести бой против Джонса
Нганну все еще хочет провести бой против Джонса
MMA
7 августа 08:00
Ковингтон собирается избить Усмана, а затем Адесанью
Ковингтон собирается избить Усмана, а затем Адесанью
MMA
3 августа 20:57
Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»
Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»
MMA
30 июля 18:13

Новости: MMA

Легендарный «Жакаре» завершил карьеру
Легендарный «Жакаре» завершил карьеру
10:40
Стал известен гонорар Александра Емельяненко за бой с блогером
Стал известен гонорар Александра Емельяненко за бой с блогером
09:01
Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей
Джонсу больше интересен бой с Блаховичем, чем с Адесаньей
08:00
Люке: «Я заслуживаю титульный бой»
Люке: «Я заслуживаю титульный бой»
10 августа 18:58
Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса
Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса
10 августа 16:59
Александр Емельяненко проведет бой с популярным блогером
Александр Емельяненко проведет бой с популярным блогером
10 августа 15:30
Уайт: «Я никогда не называл Сирила Гана скучным бойцом»
Уайт: «Я никогда не называл Сирила Гана скучным бойцом»
10 августа 13:55
Усман готов подраться против Висенте Люке
Усман готов подраться против Висенте Люке
10 августа 13:50
Мендес назвал самого опасного ударника в UFC: «Он обладает самым тяжелым ударом, который я когда-либо видел»
Мендес назвал самого опасного ударника в UFC: «Он обладает самым тяжелым ударом, который я когда-либо видел»
10 августа 10:55
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
27
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости