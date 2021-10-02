Нурмагомедов поддержал Усика накануне боя против Джошуа
«Единственный способ взять Хабиба на прием». Жорж Сен-Пьер показал, как задушить Нурмагомедова
Для этого, правда, придется стать очень незаметным
2 октября 17:40
Жорж Сен-Пьер / фото - BR
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер вместе с непобежденным экс-чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым побывал на Arnold Sports Festival. В своем Instagram Сен-Пьер опубликовал видео, на котором наглядно показал, как задушить Хабиба. В реальном бою, правда, такое осуществить не получиться.
«Единственный способ взять на прием Хабиба Нурмагомедова – прокрасться за ним, как ниндзя, и застать его врасплох. Рад видеть тебя, приятель!».
Напомним, Джон Джонс и Сен-Пьер удостоились попадания в Зал Славы UFC.