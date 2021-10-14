Кормье: «В случае победы Эдвардса над Масвидалем никто не поставит под сомнение его право встретиться с чемпионом»
Эдвардс: «Я просил UFC сделать бой с Масвидалем пятираундовым»
Британский полусредневес – о предстоящем поединке на ивенте в Лас-Вегасе
17:23
Леон Эдвардс / Фото - fight.ruТоповый британский полусредневес UFC Леон Эдвардс (18-3) заявил, что просил руководство американского промоушена сделать поединок против американца Хорхе Масвидаля (35-15) пятираундовым, но считает, что его соперник отказался от такого расклада дел.
Цитирует Эдвардса lowkickmma.com.
«Я просил UFC, чтобы наш бой был пятираундовым, но, вероятно, он повернулся и сказал, что хочет три раунда. Вот почему мы будем драться только три раунда, но, во всяком случае, мы смогли организовать этот бой. Я уже давно не дрался в трехраундовых поединках. Последние пять моих противостояний были из пяти раундов. Поэтому мне даже интересно вернуться к такому формату, и я с нетерпением жду боя. Это будет война».
Напомним, что Масвидаль и Эдвардс проведут поединок 11 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 269.
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