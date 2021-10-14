Эдвардс: «Я просил UFC сделать бой с Масвидалем пятираундовым»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 2
Сегодня 3
Завтра 10
Хоккей (9 событий из 17) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Слован - Оцеларжи 1:4 Окончен
19:05 Регле - Сендерйюске 8:3 Окончен
20:00 Адлер Мангейм - Лозанна 1:3 Окончен
20:45 Цуг - Ред Булл Мюнхен 1:6 Окончен
20:45 Лугано - Айсберен 2:4 Окончен
21:00 Кардифф - Лукко Раума 3:6 Окончен
21:20 Клагенфурт - Донбасс 1:2 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Кременчуг 0:4 Окончен
18:45 Белый Барс - Сокол 1:9 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Будивельник 66:88 Окончен
19:00 Николаев - Черкасские Мавпы 39:35 3-я четверть
Хоккей (1 событие из 10) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Рулав Одд - Краматорск -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Будивельник 66:88 Окончен
19:00 Николаев - Черкасские Мавпы 39:35 3-я четверть
Футбол (6 событий из 7) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 ПСЖ - Анже -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:30 Оболонь - Кремень -:- Запланирован
17:30 Кремень - Оболонь -:- Запланирован
18:00 Олимпик - Полесье -:- Запланирован
18:30 Нива Т - ВПК-Агро -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:00 Шахтер - Заря -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 БК Тернополь - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Киев-Баскет - Прометей -:- Запланирован
19:00 Днепр - БК Одесса -:- Запланирован
19:30 Харьковские Соколы - Химик -:- Запланирован

Эдвардс: «Я просил UFC сделать бой с Масвидалем пятираундовым»

Британский полусредневес – о предстоящем поединке на ивенте в Лас-Вегасе
MMA
17:23
Эдвардс: «Я просил UFC сделать бой с Масвидалем пятираундовым»
Леон Эдвардс / Фото - fight.ru
Топовый британский полусредневес UFC Леон Эдвардс (18-3) заявил, что просил руководство американского промоушена сделать поединок против американца Хорхе Масвидаля (35-15) пятираундовым, но считает, что его соперник отказался от такого расклада дел.

Цитирует Эдвардса lowkickmma.com.

«Я просил UFC, чтобы наш бой был пятираундовым, но, вероятно, он повернулся и сказал, что хочет три раунда. Вот почему мы будем драться только три раунда, но, во всяком случае, мы смогли организовать этот бой. Я уже давно не дрался в трехраундовых поединках. Последние пять моих противостояний были из пяти раундов. Поэтому мне даже интересно вернуться к такому формату, и я с нетерпением жду боя. Это будет война».


Напомним, что Масвидаль и Эдвардс проведут поединок 11 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 269.



Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кормье: «В случае победы Эдвардса над Масвидалем никто не поставит под сомнение его право встретиться с чемпионом»
Кормье: «В случае победы Эдвардса над Масвидалем никто не поставит под сомнение его право встретиться с чемпионом»
MMA
13 октября 20:15
Масвидаль и Эдвардс проведут бой на UFC 269
Масвидаль и Эдвардс проведут бой на UFC 269
MMA
12 октября 07:15
Бернс раскритиковал Эдардса за отказ от боя с Масвидалем
Бернс раскритиковал Эдардса за отказ от боя с Масвидалем
MMA
11 октября 10:10
Масвидаль обвинил Эдвардса в нежелании драться: «Возможно, нам придется двигаться дальше, потому что он трус»
Масвидаль обвинил Эдвардса в нежелании драться: «Возможно, нам придется двигаться дальше, потому что он трус»
MMA
3 октября 09:25
Эдвардс готов провести бой с Масвидалем до конца года
Эдвардс готов провести бой с Масвидалем до конца года
MMA
21 сентября 08:25
Уайт – Джейку Полу: «Дерись с Силвой, это возрастная группа, которую ты любишь»
Уайт – Джейку Полу: «Дерись с Силвой, это возрастная группа, которую ты любишь»
MMA
18 сентября 07:40

Новости: MMA

Оливейра: «Выступление Гэтжи в бою с Хабибом – самое отвратительное, что я когда-либо видел»
Оливейра: «Выступление Гэтжи в бою с Хабибом – самое отвратительное, что я когда-либо видел»
19:22
Менеджер Нурмагомедова: «Чимаев извинился перед Хабибом, признав свою ошибку»
Менеджер Нурмагомедова: «Чимаев извинился перед Хабибом, признав свою ошибку»
18:18
Эдвардс: «Я просил UFC сделать бой с Масвидалем пятираундовым»
Эдвардс: «Я просил UFC сделать бой с Масвидалем пятираундовым»
17:23
Блахович: «Мне в бою с Тейшейрой стоит вести себя как Густафссон»
Блахович: «Мне в бою с Тейшейрой стоит вести себя как Густафссон»
15:58
Конец карьеры «Боунса»? Джона Джонса выгнали из зала Jackson Winks MMA
Конец карьеры «Боунса»? Джона Джонса выгнали из зала Jackson Winks MMA
12:38
Кормье: «В случае победы Эдвардса над Масвидалем никто не поставит под сомнение его право встретиться с чемпионом»
Кормье: «В случае победы Эдвардса над Масвидалем никто не поставит под сомнение его право встретиться с чемпионом»
13 октября 20:15
Петр Ян: «Хотелось бы к 30 годам уже оставить профессиональный спорт»
Петр Ян: «Хотелось бы к 30 годам уже оставить профессиональный спорт»
13 октября 19:10
Украину могут лишить чемпионата Европы, если российских спортсменов не допустят к участию
Украину могут лишить чемпионата Европы, если российских спортсменов не допустят к участию
13 октября 13:41
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
Украинская чемпионка мира: «В последнее время часто задумываюсь, почему бы не начать выступать под флагом другой страны»
13 октября 12:58
Все новости

Популярные новости

Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
20:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
15 октября 15:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
15 октября 19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00