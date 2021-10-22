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Экс-боец UFC выйдет в октагон в Киеве на турнире ММА
В суботу, 6 ноября, в Киеве состоится ивент от B1 Promotions
12:59
B1 Promotions / Фото - XSPORTВ главном поединке ивента украинец Александр Горшечник выйдет в октагон против бывшего бойца UFC бразильца Маркоса Винисиуса.
Также свой 4-й бой проведет двукратный победитель Кубка Европы и чемпиона Мира по кикбоксингу Даниил Донченко, а чемпионка Европы и мира по ММА Анастасия Светкивская планирует дебютировать на профессиональном уровне.
Отметим, что это будет второе шоу от B1 Promotions. Первое состоялось в Киеве в августе и тогда в главном бою вечера Раз Бринг из Израиля победил украинца Николая Рога.
Напомним, в марте Горшечник завоевал пояс Road to WWFC, выиграв поединок у Михаила Шаблия.
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