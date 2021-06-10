Экс-чемпион UFC дал совет каратистам, желающим перейти в MMA

Лиото Мачида / Фото: facebook.com/lyotomachidaoficial

Бывший чемпион UFC Лиото Мачида (26-11) рассказал в комментарии YouTube-каналу Jesse Enkamp, что нужно каратисту для успеха в ММА.



Люди моих лет, моего поколения иногда перестают развиваться, учиться чему-то новому, поскольку уверены, что старый стиль сможет конкурировать с новыми. Нужно быть внимательным и все время подмечать изменения в спорте, если ты хочешь идти в ногу с ним.

Люди хотят заниматься старым каратэ и придерживаться традиций. Но если ищешь что-то новое, более эффективного для ММА, для реального боя, то придется вносить изменять традиционный стиль. Можешь придерживаться принципов, что также очень важно, но определенные вещи необходимо изменить и адаптировать. В прошлом каратэ прекрасно подходило для войны и самозащиты, но сейчас речь идет о спорте, где есть правила, время, рефери. Поэтому придется менять все, чтобы быть более эффективным».