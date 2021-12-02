Экс-чемпионку UFC очень сильно избил ее парень

Никки Монтаньо / Фото: MMA Fighting

Экс-чемпионка UFC Никки Монтаньо (4-3) сообщила в Instagram, что была жестоко избита своим парнем Джастином Уотсоном (0-1).



Я выбрала момент и выбежала голой в коридор, крича, чтобы спасти свою жизнь. А он пытался затащить меня обратно за волосы.

К счастью, кто-то из отеля услышал мои крики и помог. Сейчас я застряла в Техасе, не знаю где он, и боюсь.

Сейчас я в больнице, и мне повезло, что я имею силу и навыки для защиты».