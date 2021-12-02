Шевченко считает, что у Монтаньо все впорядке со здоровьем
Экс-чемпионку UFC очень сильно избил ее парень
Молодой человек девушки также является бойцом MMA
15:08
Никки Монтаньо / Фото: MMA Fighting
Экс-чемпионка UFC Никки Монтаньо (4-3) сообщила в Instagram, что была жестоко избита своим парнем Джастином Уотсоном (0-1).
«Сегодня вечером Уотсон бил ногами мое лицо, наступил на шею, пинал меня ногой и наматывал волосы на кулак и на угол кровати.
Я выбрала момент и выбежала голой в коридор, крича, чтобы спасти свою жизнь. А он пытался затащить меня обратно за волосы.
К счастью, кто-то из отеля услышал мои крики и помог. Сейчас я застряла в Техасе, не знаю где он, и боюсь.
Сейчас я в больнице, и мне повезло, что я имею силу и навыки для защиты».
Напомним, ранее легенда бокса признался, что его изнасиловали в 13 лет.
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