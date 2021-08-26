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Экс-соперник Беринчика следующий бой проведет в инвалидном кресле

Боец ранее заявил об окончании карьеры
MMA
09:48
Экс-соперник Беринчика следующий бой проведет в инвалидном кресле
Артем Лобов / фото - Fighttime

Ирландский экс-боец UFC Артем Лобов следующий бой проведет против другого представителя крупнейшего промоушена по ММА Пэдди Холохана. Примечательно, что матч пройдет на инвалидных креслах в рамках благотворительного вечера.

Бойцы проведут выставочный боксерский поединок, а весь доход от матча будет перечислен в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников. Главным боем вечера 11 сентября станет противостояние ирландского комика Стиво Тимоти, который прикован к коляске, и боксера Пэдди Барнса.

От участия в подобном вечере ранее отказался Конор Макгрегор. Медики рекомендовали ему воздержаться от любых боев.

34-летний Лобов завершил профессиональную карьеру после досрочного поражения в бою на голых кулаках против Дениса Беринчика.

Антон Кривенко
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Денис Беринчик Артем Лобов

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