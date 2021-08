Экс-соперник Беринчика следующий бой проведет в инвалидном кресле

Артем Лобов / фото - Fighttime

Ирландский экс-боец UFC Артем Лобов следующий бой проведет против другого представителя крупнейшего промоушена по ММА Пэдди Холохана. Примечательно, что матч пройдет на инвалидных креслах в рамках благотворительного вечера.

Бойцы проведут выставочный боксерский поединок, а весь доход от матча будет перечислен в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников. Главным боем вечера 11 сентября станет противостояние ирландского комика Стиво Тимоти, который прикован к коляске, и боксера Пэдди Барнса.

A late addition to the card but my god what an addition!

And these two legends will hop into wheelchairs for the bout to not only show solidarity but also raise funds



Please donate here if you can:https://t.co/lDMJxs1MvE pic.twitter.com/kPJ5SZYdvW