Экс-соперник Беринчика следующий бой проведет в инвалидном кресле

Боец ранее заявил об окончании карьеры

Артем Лобов / фото - Fighttime

Ирландский экс-боец UFC Артем Лобов следующий бой проведет против другого представителя крупнейшего промоушена по ММА Пэдди Холохана. Примечательно, что матч пройдет на инвалидных креслах в рамках благотворительного вечера.

Бойцы проведут выставочный боксерский поединок, а весь доход от матча будет перечислен в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников. Главным боем вечера 11 сентября станет противостояние ирландского комика Стиво Тимоти, который прикован к коляске, и боксера Пэдди Барнса.

A late addition to the card but my god what an addition!

And these two legends will hop into wheelchairs for the bout to not only show solidarity but also raise funds



Please donate here if you can:https://t.co/lDMJxs1MvE pic.twitter.com/kPJ5SZYdvW — Sir Stevo Timothy (@SirStevoTimothy) August 24, 2021

От участия в подобном вечере ранее отказался Конор Макгрегор. Медики рекомендовали ему воздержаться от любых боев.

34-летний Лобов завершил профессиональную карьеру после досрочного поражения в бою на голых кулаках против Дениса Беринчика.