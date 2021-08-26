Экс-соперник Беринчика следующий бой проведет в инвалидном кресле
Ирландский экс-боец UFC Артем Лобов следующий бой проведет против другого представителя крупнейшего промоушена по ММА Пэдди Холохана. Примечательно, что матч пройдет на инвалидных креслах в рамках благотворительного вечера.
Бойцы проведут выставочный боксерский поединок, а весь доход от матча будет перечислен в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников. Главным боем вечера 11 сентября станет противостояние ирландского комика Стиво Тимоти, который прикован к коляске, и боксера Пэдди Барнса.
A late addition to the card but my god what an addition!— Sir Stevo Timothy (@SirStevoTimothy) August 24, 2021
And these two legends will hop into wheelchairs for the bout to not only show solidarity but also raise funds
Please donate here if you can:https://t.co/lDMJxs1MvE pic.twitter.com/kPJ5SZYdvW
От участия в подобном вечере ранее отказался Конор Макгрегор. Медики рекомендовали ему воздержаться от любых боев.
34-летний Лобов завершил профессиональную карьеру после досрочного поражения в бою на голых кулаках против Дениса Беринчика.